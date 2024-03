Yemen: media Houthi, bombardamento di Usa e Regno Unito contro l'aeroporto di Hodeida (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex rais yemenitya, sostenuto dall’esercito dell’Arabia Saudita – patria dell’islam sunnita che ospita due dei principali luoghi sacri religiosi, La Mecca e Medina – aveva cercato di eliminare (senza riuscirci) nel 2003 i ribelli Houthi, che hanno poi attuato un colpo di Stato e ingaggiato una guerra civile a partire dal 2014 con il governo yemenita riconosciuto dall'Onu (nel frattempo trasferitosi ad Aden, nel sud). A seguito dell’occupazione del nord del Paese, compresa la capitale Sana’a, da parte degli Houthi, il governo di Aden ha chiesto l’intervento dei Paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che, nel marzo del 2015, hanno formato una coalizione militare per sostenere le forze governative nel conflitto. Dopo sette anni di sanguinosa guerra civile, nel 2022 le Nazioni Unite hanno mediato un cessate il fuoco in vigore ancora oggi anche grazie alla distensione tra Iran e Arabia Saudita favorita dalla mediazione della Cina nel marzo 2023. (segue) (Lib)