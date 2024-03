Brasile: alluvione, pompieri estraggono dal tetto dell'auto il console degli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pompieri di San Paolo hanno tratto in salvo il console degli Emirati Arabi Uniti, Abdalla Shaheen, che era rimasto bloccato nella sua auto a causa dell'alluvione, estraendolo dal tetto del veicolo e salvando allo stesso modo due guardie della sicurezza. Ieri sera forti piogge hanno creato disagi in tutta la città di San Paolo, dove ci sono state 36 zone allagate. Nella regione centrale sono caduti 95,8 millimetri di pioggia in sole due ore. I pompieri sono ancora alla ricerca di un uomo di 42 anni scomparso dopo essere stato trascinato dall'acqua. (Brs)