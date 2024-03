Ucraina: Casa Bianca, non sappiamo se Mosca abbia tentato di colpire Zelensky a Odessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non sono in grado di stabilire se la Russia abbia tentato di colpire il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con il recente attacco a Odessa, avvenuto mentre nella città si trovava anche il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Non sappiamo chi fosse il bersaglio, ma le azioni dei russi parlano da sole”, ha detto. (Was)