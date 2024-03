Riforme: Borghi (Iv), esprimere larga maggioranza per elezione presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Affari costituzionali del Senato "ha approvato poco fa un nostro emendamento a mia prima firma che prevede che la maggioranza assoluta per l'elezione del presidente della Repubblica sarà sufficiente dopo il sesto scrutinio, anziché dopo il terzo come attualmente previsto dalla Costituzione. Con la nostra iniziativa ci siamo posti l'obiettivo di rendere la procedura per l'elezione diretta ancora più finalizzata ad esprimere una larga maggioranza, come si conviene alla votazione della più alta carica dello Stato". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo a palazzo Madama di Italia viva. (Rin)