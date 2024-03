Dossieraggio: Foti (Fd'I), individuare e punire regia e mandanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'audizione del dottor Melillo emerge chiaramente che non siamo in presenza di un semplice curioso, ma di una persona intervenuta soprattutto nel mondo politico, ma non solo. Vi è una regia e dei mandanti che si devono individuare e punire, come chiede anche l'opposizione, perché non si ripeta quanto accaduto". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite della trasmissione "Prima di domani", su Rete4. (Rin)