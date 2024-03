Germania: operazione di polizia, due sospettati con cittadinanza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno la cittadinanza italiana e francese due degli 11 sospettati di frode nell’acquisto di auto usate, bersaglio di un’operazione di polizia che ha avuto luogo oggi in Assia e Baden-Wuerttemberg. Oltre 160 agenti hanno effettuato perquisizioni in abitazioni e locali commerciali a Francoforte sul Meno e nel circondario di Gross Gerau in Assia, nonché in quello di Rems-Murr in Baden-Wuerttemberg. L’azione è stata diretta contro una famiglia criminale di Francoforte e un sospettato esterno al gruppo, un tedesco della stessa città che è stato arrestato. I presunti truffatori avrebbero indotto con l'inganno venditori privati ​​di auto usate a mettere in vendita i mezzi a un prezzo di gran lunga inferiore al loro valore, fingendo che avessero dei danni. In particolare, come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, sarebbe stato utilizzato il trucco dell’olio nel serbatoio dell'acqua di raffreddamento. In questa truffa, si fa credere al venditore che il veicolo presenta danni al motore con l’inserimento di olio nel contenitore dell’acqua. I sospettati, cinque uomini e sei donne di età compresa tra 21 e 30 anni, sono accusati di associazione a delinquere a scopo di frode ed evasione fiscale. Sei sospettati hanno la cittadinanza tedesca, tre rumena e altri due sia italiana sia francese. (Geb)