Tim: piano industriale 2024-2026, ricavi +3 per cento medio annuo

- Ricavi di gruppo in crescita del 3 per cento medio annuo per ciascuno degli anni di piano, con un Ebitda after lease di gruppo in aumento dell'8 per cento medio annuo. E' quanto si legge nel nuovo piano industriale 2024-2026 di Tim, "Free to run", che contiene i dati organici dopo la cessione di NetCo con Sparkle inclusa nel perimetro del gruppo Tim. I ricavi sono stimati in crescita del 3 per cento medio annuo nell'arco di piano (Cagr 2023-2026) da 14,4 miliardi pro-forma nel 2023. Per Tim domestic sono stimati ricavi in crescita del 2 per cento medio annuo nel triennio da 10 miliardi pro-forma nel 2023. Per quanto concerne il 2024, i ricavi di gruppo sono attesi in crescita del 3-4 per cento e del 2-3 per cento per Tim domestic. L'Ebitda organico after lease è in aumento dell'8 per cento medio annuo nell'arco di piano da 3,5 miliardi pro-forma del 2023. Per Tim domestic, l'Ebitda organico After Lease è stimato in crescita del 9-10 per cento medio annuo nel triennio da 1,9 miliardi pro-forma del 20233. Per il 2024, l'Ebitda organico After lease di gruppo è in crescita dell'8-9 per cento e del 9-10 per cento per Tim domestic. L'Ebitda organico After lease-Capex è in aumento da 1,3 miliardi pro-forma nel 20233 a circa 2,2 miliardi nel 2026; per Tim domestic, l'Ebitda organico After lease-Capex è in crescita a circa 1,1 miliardi di euro da 0,6 miliardi pro-forma nel 2023. Per l'anno prossimo, è prevista una crescita del 15-17 per cento a livello di gruppo e dell'11-12 per cento per Tim domestic. Il gruppo stima, infine, un Equity free cash flow after lease positivo sia in Italia, sia in Brasile, in orizzonte di piano. (Rin)