Dossieraggio: D'Attis (FI), sconcertati da quanto riferito da Melillo

- “Destano preoccupazione le dichiarazioni del Procuratore nazionale Antimafia Melillo rispetto alla prevalenza degli accessi abusivi nei confronti di politici di centrodestra. Lo ha riferito oggi durante l’audizione in commissione, rispondendo alle mie domande e a quelle dei colleghi. Non basta puntare il dito sul sottotenente Striano, ma occorre trovare il mandante e il movente". E' quanto si legge in una nota del vicepresidente della commissione Antimafia, l’onorevole Mauro D’Attis, di Forza Italia. "Non solo - continua il parlamentare -. Siamo sconcertati anche da quello che il procuratore ha riferito di aver trovato appena arrivato alla Dna sulla gestione dei dati e delle 'segnalazioni operazioni sospette' a seguito di ispezioni da lui disposte che hanno dato esiti, a suo dire, sconfortanti. Cosa è successo, allora, in quel periodo, precedente al mandato di Melillo, in cui la gestione dei dati, secondo quanto dice lo stesso Procuratore, era inadeguata per carenze organizzative della Dna? Ne ha approfittato lo Striano di turno, ma chi non ha controllato o fatto abbastanza? Occorre andare a fondo: in ballo c’è la sicurezza dello Stato e non solo notizie da pettegolezzo”. (Com)