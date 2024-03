© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- VARIE- Presentazione del bando "Idea innovativa" dedicato alla nuova imprenditorialià al femminile. Intervengono, tra gli altri, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, l'assessora allo Sviluppo economico di Roma, Monica Lucarelli. Modera la giornalista del quotidiano "La Repubblica" Giovanna Vitale. Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra a Roma (ore 10:30)- Evento "Roma verso il Giubileo 2025: il Distretto del Contemporaneo". Introdurranno l'evento l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto, e il Direttore Generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Mauro Battocchi. Interverranno Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto per l'Evangelizzazione, l'Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della Venice International University, il Professor Miguel Gotor, Assessore alla Cultura del Comune di Roma Capitale, l'Architetto Renata Cristina Mazzantini, Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Alessandro Giuli, Presidente della Fondazione MAXXI, e l'Avvocato Vincenzo Nunziata, Presidente di Aeroporti di Roma. Modererà l'evento Franca Giansoldati, giornalista de "Il Messaggero". Palazzo Borromeo in viale delle Belle Arti 2 a Roma (ore 10) (Rer)