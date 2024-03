Pisa: Piantedosi, lavoro Forze Polizia merita comprensione ma senza sacche di immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo affermare le difficoltà di un lavoro, quello delle Forze di Polizia, che si svolge su un campo molto complesso, con scenari operativi che vanno valutati nel giro di pochi minuti e che merita comprensione, senza che ne debbano arrivare sacche di immunità". Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite di Tv2000, in merito agli scontri a Pisa di qualche settimana fa tra Forze dell'ordine e manifestanti. "Gli operatori della Polizia di Stato hanno riversato in atti all'autorità giudiziaria tutti i materiali che potranno essere oggetto di approfondimenti - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. I poliziotti impegnati in quella operazione si sono auto identificati, fornendo le loro generalità, nonostante fossero coperti dai caschi, Ci sono, quindi, tutte le condizioni per avere fiducia e comprensione nelle Forze di Polizia". (Rin)