Libia: 34 parlamentari chiedono di sostituire il governatore della Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 34 parlamentari hanno criticato fermamente l'idea di introdurre tasse e commissioni sulle transazioni valutarie, sostenendo che ciò porterebbe ad un aumento de cambio paralleli, con conseguenti distorsioni economiche e aperture alla corruzione. Nella sua lettera, Al Kabir suggerisce un intervallo di tassi di cambio compreso tra 5,95 e 6,15 dinari per dollaro, con l'applicazione di una tassa del 27 per cento su tutte le transazioni, escluse quelle relative ai settori finanziati dal Tesoro pubblico. Questo nuovo tasso di cambio sarebbe applicato a tutte le transazioni tranne che per i settori sovrani e dei servizi finanziati dal Tesoro pubblico. I firmatari della dichiarazione hanno manifestato il loro netto dissenso riguardo a soluzioni che danneggerebbero il potere d'acquisto dei cittadini anziché affrontare la corruzione e lo sperpero di denaro pubblico da parte dei governi, oltre a criticare politiche monetarie, commerciali e finanziarie errate. Essi, inoltre, considerano il governatore della Banca centrale pienamente responsabile della difficile situazione economica del paese. (segue) (Lit)