Cultura: presidente Municipio Roma VIII, Campidoglio e Regione Lazio tutelino Officine Pasolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mobilitazione "necessaria perché Roma non può disperdere il patrimonio dell'ex Civis. Un progetto complessivo che negli anni ha realizzato un polo avanzato delle politiche pubbliche e nuove generazioni che rischia oggi di essere disperso". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Amedeo Ciaccheri. "La mobilitazione di artiste e artisti avviene in un momento particolare per la città dove il mondo della cultura cerca un riscontro da istituzioni sensibili ai loro temi. Per questo partecipare alla mobilitazione per salvare l'Officina Pasolini, il Teatro De Filippo e il progetto di studentato che deve riguardare questi spazi è l'occasione per chiedere a Roma Capitale e alla Regione Lazio di lavorare con questo fine, salvaguardare un patrimonio che non può essere disperso e dare una risposta non solo al mondo della cultura, ma a studenti e studentesse che hanno deciso di scendere in piazza per chiedere una città a loro misura".(Com)