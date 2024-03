Sicurezza: Pd, da Meloni solo vuota propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro di oggi della presidente del Consiglio con i rappresentanti sindacali del comparto sicurezza è stata l'ennesima iniziativa di vuota propaganda. Con la Presidente Meloni che prova a sfruttare le forze di polizia per la polemica politica. Cosa che non stupisce, ma che dovrebbe essere accuratamente evitata perché profondamente sbagliata. E lo fa sostenendo che ci sarebbe una campagna denigratoria contro le forze dell'ordine orchestrata dalla sinistra. E in questo modo prova a gettare nel tritacarne mediatico anche prese di posizione e pareri ben più autorevoli dei nostri". Lo afferma il deputato Matteo Mauri, responsabile nazionale sicurezza del Pd, già viceministro dell'Interno. (segue) (Rin)