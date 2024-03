Sicurezza: Pd, da Meloni solo vuota propaganda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare aggiunge: "Nella seduta alla Camera della settimana scorsa abbiamo attaccato il governo denunciando gli 800 giorni di ritardo per il rinnovo del contratto di lavoro delle Forze dell'ordine, gli straordinari non pagati da quasi due anni e l'assenza di un piano straordinario di assunzioni. Poche ore dopo, incalzato dai fatti messi in luce, il ministro Piantedosi ha annunciato che si sarebbe fatto un incontro a breve su questi temi con la presidente Meloni. Oggi quell'incontro si è fatto. Ma non c'è stato alcun tipo di impegno su risorse aggiuntive per il contratto nazionale e per il lavoro già svolto o su iniziative per migliorare il benessere degli agenti, come le abitazioni o l'assistenza psicologica. Niente. Niente di niente. Solo slogan vuoti, il tentativo di presentarsi alle Forze di Polizia come l'unica di cui si possano fidare. Senza mancare di promettere Daspo a tutti, che tanto non costano niente". (segue) (Rin)