Reddito cittadinanza: Turco (M5s), numeri Gdf smontano anni becera propaganda destra

- Ieri, in commissione Finanze al Senato, "abbiamo audito il comandante generale della Guardia di finanza, generale di Corpo d'armata Andrea De Gennaro. In un passaggio della sua relazione si parla dei controlli effettuati sul reddito di cittadinanza. Ebbene: si conferma, per l'ennesima volta, quanto il M5s ha sempre sostenuto. Infatti, De Gennaro ha affermato che fra il 2019 e il 2023 le Fiamme gialle hanno svolto 62.604 controlli, accertando contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre 581 milioni di euro. I soggetti denunciati sono stati 53.751". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente del Movimento cinque stelle, Mario Turco, senatore e coordinatore del Comitato economia, lavoro e impresa. (segue) (Com)