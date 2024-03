Reddito cittadinanza: Turco (M5s), numeri Gdf smontano anni becera propaganda destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare aggiunge: "Visto che per il reddito sono stati spesi complessivamente 34,5 miliardi di euro, significa che percentualmente le frodi, su cui Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno costruito in questi anni un castello di menzogne, sono state pari ad appena l'1,68 per cento. Esattamente la stessa percentuale che ritroviamo anche nell'altro caso visto che fra il 2019 e il 2023 hanno percepito il reddito di cittadinanza, in media, 3,2 milioni di persone. Questi dati smentiscono una volta per tutte la narrazione mendace portata avanti dalla destra con la grancassa della stampa amica. Le chiacchiere - conclude Turco - stanno a zero". (Com)