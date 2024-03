Dossieraggio: FI, agire per proteggere nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta di Perugia ha rivelato un sistema che non rappresenta solo un problema per la politica, ma per l'intero Paese. “È tempo di agire per proteggere la nostra democrazia da un vero e proprio rastrellamento di informazioni illegali". E' quanto si legge sui social di Forza Italia. “Le audizioni in commissione antimafia iniziate oggi saranno fondamentali. Il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, ha ribadito la necessità di trovare risposte ai numerosi interrogativi che la vicenda ha sollevato, tra cui la possibile esistenza di una cupola organizzata dietro queste azioni”, aggiunge il partito azzurro. (Rin)