Roma: in arrivo 4 mila tifosi del Brighton, scatta piano sicurezza, in campo mille agenti

- Scatta il piano sicurezza a Roma in occasione della partita valevole per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League tra i giallorossi e il Brighton. L'incontro è in programma domani alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. Sono circa 4 mila i tifosi attesi della squadra inglese nella Capitale. Per consentire l’afflusso e il deflusso in sicurezza la Questura di Roma schiererà mille agenti, mentre il traffico subirà alcune variazioni. Saranno predisposti inoltre servizi preventivi nella Capitale e, in particolare, nell’area dello stadio. Saranno quindi attenzionati i pub e i luoghi sensibili del centro. Per l’occasione, inoltre, è previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta, già molte ore prima della partita, nelle strade a ridosso dell'impianto del Foro Italico. Tra le aree di parcheggio dedicate ai tifosi ci sono quelle nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Per questa partita previsti divieti di sosta, e possibili chiusure, anche nell'area di Villa Borghese.(Rer)