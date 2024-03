Gaza: commissario Ue Lenarcic ribadisce richiesta di cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue continuerà a chiedere il rilascio incondizionato degli ostaggi israeliani detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas, ma anche la fine della sofferenza per i civili palestinesi di Gaza. Lo ha dichiarato il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in un punto stampa a Gerusalemme, dopo la sua visita nella regione, fra cui quella a un campo profughi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino oriente (Unrwa), in Cisgiordania. "Continueremo a chiedere il rilascio immediato e incondizionato" degli ostaggi. "La loro sofferenza, deve finire", ha detto. "Ma anche la sofferenza dei civili palestinesi a Gaza deve finire. Questa sofferenza è orrenda, come dimostrano le cifre, il numero di morti, la distruzione e l'inadeguatezza degli aiuti umanitari che i nostri partner umanitari riescono a far arrivare a Gaza", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)