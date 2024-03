Gaza: commissario Ue Lenarcic ribadisce richiesta di cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Lenarcic "c'è una massiccia carenza di cibo, soprattutto nella parte settentrionale di Gaza. C'è una massiccia carenza di servizi di base. Anche questa situazione, questa sofferenza, deve finire. Ecco perché chiediamo un'immediata pausa umanitaria, un cessate il fuoco, e chiediamo un'adeguata fornitura di aiuti umanitari a tutti coloro che ne hanno bisogno. Come Unione europea stiamo cercando di fare tutto il possibile in questa direzione", ha poi ribadito. "Nei miei colloqui con le autorità – ha concluso Lenarcic - ho anche sottolineato la necessità di non aggravare la situazione in Cisgiordania, dove abbiamo assistito a un'impennata delle demolizioni, della violenza dei coloni, delle incursioni delle forze di sicurezza, del numero di vittime. Anche questo deve finire. Non risparmieremo alcuno sforzo per porre fine alle sofferenze degli ostaggi israeliani e dei civili palestines, ma abbiamo bisogno di cooperazione, soprattutto da parte di Israele, per riuscirci. E questo è ciò che stiamo cercando di ottenere". (Beb)