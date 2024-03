Italia-Regno Unito: si concluderà l'8 marzo a Roma l'iniziativa benefica per l'associazione My Name'5 Doddie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'1 all'8 marzo, un gruppo di sette amici - tra cui esperti di vino, proprietari e chef di alcuni dei migliori ristoranti del Regno Unito - ha in programma una pedalata per oltre 2.700 chilometri da Edimburgo a Roma, superando 27.000 metri di altitudine, il tutto per aiutare l'associazione di beneficenza per le malattie del motoneurone "My Name'5 Doddie Foundation". Lo riferisce un comunicato stampa. La pedalata è iniziata dallo stadio Murrayfield di Edimburgo, proseguendo attraverso Londra, la Francia rurale e le montagne appenniniche dell'Italia, prima di scendere verso la destinazione finale del gruppo, lo Stadio Olimpico di Roma. Pedalando in una staffetta continua, attraverso la notte, gli elementi atmosferici e le montagne, la squadra mira a completare la pedalata entro le 17.00 dell'8 marzo, per cui sarà necessario mantenere una velocità media di 17 miglia orarie. (segue) (Com)