Italia-Regno Unito: si concluderà l'8 marzo a Roma l'iniziativa benefica per l'associazione My Name'5 Doddie (2)

- Riuniti dal comune intento di raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia degenerativa e incurabile, il team comprende Davy Zyw, originario di Edimburgo e Senior Buyer di Berry Bros & Rudd, a cui è stata diagnosticata la malattia del motoneurone (MND) cinque anni fa, all'età di 30 anni. Nonostante la progressiva insorgenza della malattia, Zyw, appassionato ciclista, si unirà alla squadra per l'ultima tappa del viaggio da Sisteron a Roma. Questa è solo uno delle pedalate intraprese da Zyw dal momento della sua diagnosi: nel 2020 ha completato la North Coast 500 in soli quattro giorni e nel 2022 ha pedalato la "High 5", un percorso di 275 miglia sulle cinque strade più alte della Scozia, raccogliendo oltre 150.000 sterline. Insieme a Zyw c'è il suo amico d'infanzia James Porteous, proprietario dell'Electric Spirit Co. di Edimburgo; James Snowdon, proprietario di The Palmerston e Lannan a Edimburgo; Seamus Sharkey, responsabile del settore bevande del gruppo di ristoranti JKS; Shaun Searley, Executive Chef della Quality Chop House di Londra; Matt Jones, collega di Davy presso Berry Bros. & Rudd, che ha pianificato l'intero percorso; e Greg Shevill, di Dubai, che volerà fino in Scozia per completare la sfida. (segue) (Com)