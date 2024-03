Italia-Regno Unito: si concluderà l'8 marzo a Roma l'iniziativa benefica per l'associazione My Name'5 Doddie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pedalata fa parte della più ampia campagna di My Name'5 Doddie "All Roads Lead to Rome", con oltre 50 mila partecipanti previsti nel corso dell'anno. My Name'5 Doddie è stata fondata dalla leggenda del rugby scozzese Doddie Weir, a cui è stata diagnosticata la malattia del motoneurone (MND) nel 2017, scomparso nel 2022. L'associazione si impegna per un mondo libero dalla MND e ha già raccolto oltre 11 milioni di sterline per sostenere progetti di ricerca e terapie e, in ultima analisi, per trovare una cura. Si concentra anche sulla sensibilizzazione alla malattia e per dare voce alle persone affette da MND e alle loro famiglie. (Com)