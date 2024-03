Ucraina: Usa dopo attacco russo a Odessa, Kiev ha bisogno di sistemi per la difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco russo a Odessa, avvenuto mentre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si trovava nella città insieme al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, è una ulteriore del fatto che le forze di Kiev hanno bisogno di sistemi per la difesa aerea, perché Mosca continua ad attaccare il Paese ogni giorno. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Il Congresso deve agire e approvare nuovi fondi per sostenere l’Ucraina”, ha detto. (Was)