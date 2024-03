Agroalimentare: Salvini, ok a risoluzione Lega, mangiare sano e italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ok alla risoluzione voluta dalla Lega in commissione Cultura alla Camera per la sensibilizzazione sul cibo a filiera corta e sul ‘novel food’ nelle mense scolastiche. Bene così. Altro che insetti o farine di grilli nei piatti di bimbe e bimbi a scuola: tuteliamo la salute dei ragazzi, il lavoro di produttori e agricoltori con la qualità dei prodotti della dieta mediterranea. Mangiare sano e italiano". Lo afferma su Facebook il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)