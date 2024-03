Dossieraggio: Paita (Iv), prima di Melillo sistema era inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando è arrivato alla Dna, il procuratore Melillo ha fatto un lavoro importante, ma prima di lui il sistema infrastrutturale e organizzativo era inadeguato. In questa debolezza, si possono essere innestati meccanismi di violazione da parte di collaboratori infedeli che hanno prodotto un quadro allarmante di tenuta democratica. Anche per la quantità di informazioni di cui parliamo non mi sento affatto al sicuro". Lo ha detto la senatrice di Italia viva, Raffaella Paita, intervenendo in commissione Antimafia durante l'audizione del Procuratore nazionale antimafia Melillo sull'inchiesta di Perugia. (segue) (Rin)