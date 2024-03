Medio Oriente: l'Italia lancerà tavolo di lavoro "Food for Gaza" insieme a Fao, Pam e Ficross

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su iniziativa del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, l’Italia istituirà lunedì prossimo “Food For Gaza”, un tavolo di coordinamento insieme alla Fao, al Programma Alimentare Mondiale (Pam) ed alla Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ficross). “Sin dallo scoppio del conflitto, l’Italia è stata in prima linea nel garantire assistenza umanitaria a Gaza. Ora dobbiamo far arrivare nella Striscia tutti gli aiuti alimentari di cui c’è bisogno. Vogliamo promuovere un’iniziativa umanitaria coordinata. L’ho chiamata “Food for Gaza” per agevolare l’accesso degli aiuti alimentari, alleviare le sofferenze della popolazione e garantire la sicurezza alimentare nella Striscia di Gaza”, ha dichiarato Tajani secondo un comunicato della Farnesina. Il conflitto in corso ha causato un drammatico livello di insicurezza alimentare, il cui deterioramento potrebbe portare a una carestia nell’arco di due mesi con conseguenze ancora più tragiche per i civili, a partire da donne e bambini. “L’obiettivo di “Food for Gaza” è fare sistema con le organizzazioni attive sul campo per agevolare l’accesso degli aiuti. Il successo di un intervento coordinato sulla sicurezza alimentare della popolazione di Gaza potrà a sua volta facilitare le condizioni di uno sbocco politico cui l’Italia sta lavorando insieme ai partner internazionali” ha indicato il ministro. (segue) (Com)