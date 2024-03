© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza non è sufficiente, e Israele deve fare di più. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Servono più valichi di frontiera, e misure concrete per velocizzare la distribuzione degli aiuti”, ha detto. (Was)