Dossieraggio: Melillo, gravità dei fatti è estrema, esiste mercato parallelo informazioni riservate

- La gravità dei fatti in corso di accertamento è estrema. Ma è un dato di fatto, e lo certificano le inchieste nei tribunali, che esista un mercato parallelo di informazioni riservate. Il punto è capire se si tratti di iniziative di singoli o dietro ci siano logiche più ampie. Lo vuole chiarire subito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, che su propria richiesta è stato sentito oggi dalla commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali sulla vicenda di dossieraggio su cui indaga la Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, che come il collega sarà sentito domani dalla stessa commissione. Parlando davanti ai senatori e deputati, Melillo ha rimarcato la necessità di fare chiarezza sulla vicenda, rivendendo però anche la correttezza dell’ufficio da lui diretto. Da parte “nostra”, ha scandito il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, c’è “un sincero spirito di collaborazione istituzionale che riteniamo doveroso”. L’audizione odierna è dunque un modo per rispondere “all'esigenza di venire incontro agli interessi pubblici di un'informazione completa, obiettiva, capace di cogliere i fatti e i problemi”. Ma è anche l’occasione per “allontanare il pericolo di disinformazione, di speculazioni e di letture strumentali di vicende che riguardano delicate” funzioni statuali, ha incalzato sempre Melillo, che non ha voluto tacere su “punte di scomposta polemica che sembrano mirare” non ad analizzare la realtà e a contribuire alla sua comprensione, all'avanzamento degli equilibri del sistema, ma a “incrinare l'immagine del mio ufficio e delegittimare l'idea stessa di istituzioni neutrali, come la Procura nazionale antimafia”. (segue) (Rin)