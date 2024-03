Dossieraggio: Melillo, gravità dei fatti è estrema, esiste mercato parallelo informazioni riservate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accuse respinte al mittente perché “l’ufficio che ho l'onore e la responsabilità di dirigere può dire di avere le carte pienamente in regola, come riconosciuto da governo e Parlamento”. Dunque “no”, ha aggiunto Melillo, a “semplificazioni eccessive né impressioni vaghe e imprecise della realtà”, visto che “bisogna sottolineare la complessità estrema della corretta e rigorosa gestione delle banche dati nelle quali confluiscono informazioni necessarie da raccogliere al fine della repressione dei reati”. Di certo “la nostra banca dati, che è ben lontana dall'essere un mostro onnivoro” si ritrova “solo una ridotta percentuale delle Sos (Segnalazioni di operazioni sospette)” generate nel sistema finanziario e trasmesse dall'unità di informazione finanziaria. Segnalazioni che, però, ha continuato ancora Melillo, “sono strumenti essenziali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo” ma che richiedono un uso “rigoroso”. Una necessità resa ancor più evidente dalle indagini: “Le condotte attribuite al sottotenente Striano - ha scandito il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo - mi paiono difficilmente compatibili con la logica di deviazione individuale: è una valutazione mia personale”, ma “non mi pare insomma l'iniziativa di un singolo ufficiale, ipoteticamente infedele”. Anche perché i tribunali sono “discretamente affollati di procedimenti per accessi abusivi” e ciò dimostra che c’è “un mercato parallelo di informazioni riservate” e si tratta di capire se “è regolato da casualità, frutto magari solo della debolezza dei sistemi digitali che le contengono, o se ci sono - ha concluso Melillo - logiche più sofisticate e ampie”. (Rin)