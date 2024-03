Medio Oriente: Usa, insediamenti in Cisgiordania indeboliscono la sicurezza di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania rappresentano un ostacolo al processo di pace, e non sono in linea con le norme internazionali. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Azioni come questa non solo mettono a rischio i palestinesi, ma indeboliscono la sicurezza di Israele, allontanando un accordo per una pace duratura e sostenibile”, ha detto. (Was)