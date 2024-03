Gaza: commissario Ue Lenarcic, numero di vittime civili intollerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gaza serve un cessate il fuoco immediato per permettere agli aiuti umanitari di entrare, il numero di morti fra i civili "è intollerabile". Lo ha dichiarato il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in un punto stampa a Gerusalemme, dopo la sua visita nella regione, tra cui quella in un campo profughi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino oriente (Unrwa), in Cisgiordania. "Per quanto riguarda il numero di morti, ho sottolineato che questo numero è intollerabile e solleva seri interrogativi riguardo al rispetto di alcuni dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, come il principio di proporzionalità e il principio di distinzione tra combattenti e civili", ha detto. "Ho sottolineato che il bilancio delle vittime è intollerabile e che, come sapete, in cinque mesi sono state uccise più di 30 mila persone. Ciò significa che la media dei morti è di 200 al giorno. E questo è ciò che io definisco intollerabile", ha poi sottolineato rispondendo alle domande della stampa presente. (segue) (Beb)