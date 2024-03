Brasile: precipita aereo della polizia federale, 2 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo della Polizia federale del Brasile è precipitato verso le 14:15 ora locale (le 18:15 in Italia) dopo essere decollato dall'aeroporto Pampulha, a Belo Horizonte, nello Stato di Minas Gerais. Secondo i Vigili del fuoco, due persone sono morte e una è stata tratta in salvo. Secondo i dati rilevati dal sito di monitoraggio Flightradar24, l'aereo ha raggiunto un'altitudine di 2.950 piedi e poi ha iniziato una traiettoria discendente. Le cause dell'incidente non sono state ancora accertate.(Brs)