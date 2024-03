Usa: Casa Bianca, domani Biden presenterà la sua visione per il futuro del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presenterà “la sua visione per il futuro” e i risultati raggiunti finora dalla sua amministrazione, in occasione del discorso sullo stato dell’Unione che ha in programma per la giornata di domani. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “In tre anni ha ottenuto più risultati rispetto a molti presidenti nell’arco di due mandati”, ha detto, aggiungendo che Biden presenterà “il suo piano per migliorare la vita dei cittadini”. Il discorso toccherà temi come la necessità di abbassare i costi in capo alle famiglie, soprattutto per quanto riguarda la sanità e i medicinali, la tutela del diritto all’aborto e il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nel Paese. (Was)