- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ribadirà di essere “speranzoso” in merito al futuro del Paese, durante il discorso sullo stato dell’Unione in programma per domani. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Ribadirà che scommettere contro gli Stati Uniti è uno sbaglio”, ha detto. (Was)