- Le autorità statunitensi hanno invitato a Washington la First Lady ucraina, Olena Zelenska, in occasione del discorso del presidente Joe Biden sullo stato dell’Unione, in programma per domani, ma la moglie di Zelensky non è riuscita ad accettare l’invito. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. (Was)