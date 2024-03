Romania-Italia: Tajani incontra ministra Giustizia Gorghiu a margine congresso Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un incontro con la ministra romena della Giustizia, Alina Gorghiu, in occasione della sua permanenza a Bucarest per il congresso del Partito popolare europeo (Ppe). "Incontro a Bucarest con la ministra della Giustizia romena, Alina Gorghiu. Ho chiesto la sua collaborazione affinché vengano garantite le tutele dei detenuti italiani in Romania. Continuiamo a monitorare i loro casi come quelli di tutti gli italiani detenuti all'estero", ha scritto Tajani su X. (Res)