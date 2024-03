Lombardia: Franco, più alloggi a canone concordato anche a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, per le sue dichiarazioni sul canone concordato". Così l'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, commenta le parole del presidente di Confedilizia in merito all'aumento dei contratti regolamentati o a canone concordato nel Milanese, pronunciate durante la presentazione del rapporto sul mercato immobiliare urbano 2023 con le previsioni del 2024, nella sede milanese di Banco BPM. "Siamo al lavoro - dichiara Franco - per dare risposte abitative alle famiglie che rientrano nella fascia Isee media e medio bassa. Ho infatti chiesto alle Aler di approvare almeno dieci programmi di housing sociale entro la fine dell'anno, proprio per aumentare l'offerta abitativa a beneficio dei lavoratori, in particolare dei servizi pubblici". "Questa iniziativa - conclude Franco - porterà a rendere disponibile un numero maggiore di alloggi con affitto a canone concordato anche nella realtà di Milano, dove l'andamento dei prezzi del mercato delle locazioni non ha tradizionalmente favorito l'applicazione di questo canone". (Com)