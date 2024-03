Agroalimentare: De Carlo (Fd'I), interventi compensativi contro peronospora, sostegno a settore vinicolo invidiato nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che dà il via libera agli interventi compensativi alle imprese vinicole delle aree colpite dalla peronospora lo scorso anno, il governo Meloni segna un altro grande successo nel sostegno al settore agroalimentare, questa volta mettendosi al fianco dei produttori dei nostri vini, tra i più invidiati – e copiati – al mondo", afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. "Un comparto e una situazione - spiega - che mi hanno sempre visto in prima linea, non ultimo con la presentazione dell'emendamento al decreto Asset proprio su questo tema; il contrasto alla diffusione delle malattie in agricoltura e al cambiamento climatico è una delle priorità di questo governo, e per questo ringrazio il ministro Francesco Lollobrigida per l'attenzione che - con questo decreto e con i prossimi impegni annunciati - ha dimostrato per l'intero settore".(Rin)