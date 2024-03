Ex Ilva: Gambardella-Sperti (Uilm), positivo chiarimento dai commissari, lavoratori non perderanno nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riteniamo positivo l’incontro in videocollegamento con i tre commissari di Acciaierie d’Italia, perché abbiamo ricevuto un chiarimento definitivo rispetto ai dubbi sulla gestione delle ferie e di altri istituti contrattuali dei lavoratori dopo l’avvio dell’Amministrazione straordinaria. Lo dichiarano in una nota Guglielmo Gambardella, segretario nazionale, e Davide Sperti, segretario Uilm Taranto. “I commissari hanno chiarito che ci sarà una continuità sulle ferie e, quindi, che i lavoratori non perderanno nulla. Nonostante il poco tempo dall’entrata in carico, i commissari, consapevoli delle enormi difficoltà, vedono delle potenzialità di rilancio. La situazione degli stabilimenti è drammatica, frutto della gestione fallimentare degli ultimi anni da parte di ArcelorMittal. Per questo ci aspettiamo dai commissari anche una verifica sulle responsabilità di questo disastro industriale. Chiediamo, quindi, che nel minor tempo possibile si inizino a vedere i primi atti concreti da parte dei commissari, in totale discontinuità rispetto al passato. Per questo serve il massimo impegno del governo, a partire da un rapido finanziamento dell’azienda, e noi siamo pronti a fare la nostra parte per salvare l’ex Ilva, tutelando l’ambiente e salvaguardando tutti i lavoratori. Nell'incontro previsto per la prossima settimana a Taranto ci aspettiamo che venga fatta chiarezza anche sulle modalità di gestione della cassa integrazione, finora utilizzata in maniera spropositata e unilaterale”, aggiungono. (Rin)