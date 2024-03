Ama: Fp Cgil Roma e Lazio, firmato Protocollo su relazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 marzo 2024 "abbiamo firmato, insieme alle altre organizzazioni sindacali e l'azienda municipalizzata, il protocollo sulle relazioni sindacali". Lo si legge in una nota di Fp Cgil Roma e Lazio. "Il nuovo accordo pone rimedio a quanto accaduto nei mesi scorsi, quando l'Azienda ha attivato, senza convocare la Fp Cgil, una serie di incontri con altre sigle sindacali, provando così ad escludere la Cgil dalla firma di tale protocollo. Un maldestro tentativo di esclusione che mai ci si sarebbe aspettato da un'azienda pubblica, che si potrebbe intendere come una reazione scomposta verso la nostra scelta di fare sindacato nell'esclusivo interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e del servizio senza scendere a compromessi di comodo". Davanti al "nostro ricorso per condotta antisindacale contro questo comportamento, Ama non ha potuto fare altro che riconoscere il ruolo e la rappresentatività della Fp Cgil di Roma e Lazio, riconvocando il tavolo e facendosi carico delle spese legali da noi sostenute. Il tutto con buona pace di chi ha vissuto questi mesi come un sogno ad occhi aperti l'illusione di escludere un sindacato 'scomodo' perché dalla parte di chi lavora". (Com)