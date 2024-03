8 Marzo: rapporto Uil, nel Lazio cresce gap retributivo e occupazionale tra donne e uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2018 al 2022 cala lievemente il numero di giovani donne che non lavorano, ma si amplia il gap retributivo annuo e la distanza percentuale tra il numero di donne e il numero di uomini inattivi. Questa la situazione fotografata dalla Uil del Lazio. Secondo l’indagine, che sarà pubblicata domani dal sindacato in vista dell'8 marzo, il tasso di disoccupazione femminile nella fascia tra i 25 e i 34 anni passa dal 17,6 per cento del 2018 al 13,2 per cento nel 2022, con un calo di 4,4 punti percentuali. In lieve calo anche il tasso di inattività, che indica il numero delle donne che non lavorano: passa dal 30,9 per cento del 2018 al 30,3 per cento del 2022. Tuttavia, per la stessa fascia d’età, in 4 anni si è allargato il differenziale retributivo rispetto agli uomini, che dai 3.042 euro in media del 2018 è salito ai 3.295 euro del 2022. (segue) (Rer)