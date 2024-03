8 Marzo: rapporto Uil, nel Lazio cresce gap retributivo e occupazionale tra donne e uomini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 4 anni nel territorio regionale si è registrato un aumento generale dei livelli di occupazione giovanile. In particolare, la fascia di donne occupate dai 15 ai 34 anni è passata, in media, dal 41,2 per cento del 2018, al 42,7 per cento nel 2022. Scorporando il dato in base al genere, tuttavia, gli incrementi variano considerevolmente. Per gli uomini, il tasso è passato dal 44,8 per cento al 47,2, con un aumento del 2,4 per cento. Per le donne, invece, l’incremento è stato soltanto dello 0,6 per cento, passando dal 37,4 per cento del 2018 al 38 per cento del 2022. La conseguenza è una crescita del gap occupazionale tra uomini e donne: se nel 2018 la distanza tra uomini e donne con un lavoro segnava un differenziale del 7,4 per cento, la forbice nel 2022 sale a 9,2 punti percentuali. Anche a livello di disoccupazione, sebbene i dati registrino un calo sia per le donne che per gli uomini, la differenza è sostanziale. Dal 2018 al 2022 nella fascia d’età 15-34, la disoccupazione è calata per gli uomini dal 20,8 al 13,1 per cento, mentre per le donne da 20,8 al 16,5 per cento. Il calo quindi è stato del 7,7 per cento per gli uomini e solo del 4,3 per cento per le donne. (segue) (Rer)