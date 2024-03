8 Marzo: rapporto Uil, nel Lazio cresce gap retributivo e occupazionale tra donne e uomini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il calo della disoccupazione, rimangono alte le differenze tra uomini e donne nel settore privato non agricolo, dove le donne registrano rispetto agli uomini un minor numero di dipendenti e una retribuzione inferiore in tutte le fasce d’età. Fino ai 34 anni, nel 2022, la percentuale di dipendenti è pari al 55,7 per cento per gli uomini e il 44,3 per cento per le donne. Differenze che si trovano anche a livello di occupazione part-time, dove si registra nella fascia d’età fino a 34 anni un 50,3 per cento di dipendenti donne, con un picco del 58,9 per cento nella fascia 15-24 anni, contro il 36 per cento degli uomini. In aumento anche il gap retributivo annuo nel settore privato. Complessivamente, fino ai 34 anni, il gap retributivo aumenta di 274 euro in 4 anni, passando da 2.257 euro nel 2018 a 2.801 euro nel 2022. (Rer)