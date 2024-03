Fvg: assessore Salute, servizio sanitario regionale è tra i migliori, ma serve specializzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del Friuli Venezia Giulia resta uno tra i migliori servizi sanitari regionali, ma ha bisogno di una forte specializzazione. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la seduta della III commissione in Consiglio regionale dedicata alla presentazione delle valutazioni conseguenti alla convenzione tra la Regione e l'Agenzia nazionale servizi sanitari regionali (Agenas) per il rafforzamento del sistema sanitario regionale. “Spendendo più degli altri garantiamo bene le complessità”, ha detto Riccardi, sottolineando però come il sistema faccia “sempre più fatica nelle risposte meno acute. Il nostro resta un sistema di offerta troppo disperso e frammentato che ha bisogno di una forte specializzazione, senza chiudere ospedali o ridurre posti letto”. Secondo l’assessore bisogna recuperare il tempo perso investendo in innovazione tecnologica per garantire il diritto alla salute per tutti. “Ciò che occorre oggi - ha aggiunto Riccardi - è una visione di sistema, che guardi con lucidità all'architettura del servizio sanitario regionale mettendolo in relazione con i bisogni di una società profondamente cambiata negli ultimissimi anni. Fatto questo, occorre mettere ordine alla catena delle intensità con delle scelte sostenibili che tengano presente della dotazione di strutture e di operatori di cui disponiamo”. (segue) (Frt)