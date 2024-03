Fvg: assessore Salute, servizio sanitario regionale è tra i migliori, ma serve specializzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impostazione suggerita dal report Agenas spinge, secondo la lettura dell’assessore, verso la valorizzazione del patrimonio acquisito del sistema sanitario, ma anche alla ridefinizione dei flussi e delle competenze in termini di efficienza e funzionalità. “Stiamo da tempo cercando di modificare una mentalità imposta in anni lontani: quella del tutto dappertutto. Una filosofia insostenibile allora come oggi: la qualità è possibile a fronte di un'alta specializzazione sorretta da un elevato numero di casistiche”, ha proseguito Riccardi, convinto che si possa “aspirare a restituire attrattività alla sanità regionale. Abbiamo i numeri, le risorse umane, i mezzi tecnologici e le sedi per poterlo fare. L'architettura indicata dal Decreto ministeriale n.70 ci fornisce la linea per comporre la sanità del futuro per la nostra regione. Per realizzarla serve una visione di prospettiva, la consapevolezza dei mezzi a disposizione, delle opportunità tecnologiche disponibili e un patto di responsabilità che coinvolga tutti per arrivare all'obiettivo: politica, professionisti, cittadini”. (Frt)