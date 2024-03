Medio Oriente: Lula, essenziale creare Stato palestinese membro delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha detto che è "essenziale" la creazione di uno Stato palestinese e del suo "riconoscimento come membro delle Nazioni Unite". "È essenziale procedere rapidamente verso la creazione di uno Stato palestinese e riconoscerlo come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, uno Stato economicamente vitale e che possa vivere in pace con Israele", ha detto Lula durante una conferenza stampa tenuta al termine dell'incontro con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. Nelle ultime settimane Lula ha preso più volte posizione sulla crisi in Medio Oriente, soprattutto condannando le azioni dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Parole che hanno innescato una frizione diplomatica con Tel Aviv. (segue) (Brs)