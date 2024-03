Gambia: Onu chiede al parlamento di non revocare divieto su mutilazione genitale femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha invitato i deputati del Gambia a ritirare un disegno di legge che revoca il divieto di mutilazione genitale femminile. In un comunicato, l'Ohchr ha ricordato che oltre tre quarti delle donne e ragazze gambiane di età compresa tra i 15 e i 49 anni hanno subito la mutilazione, e nel commentare come "ripugnante" il testo di legge chiede alle autorità di Banjul di proteggere la loro dignità. Vietata in Gambia nel 2015, la mutilazione genitale femminile è al centro di un nuovo dibattito nel Paese, con influenti esponenti religiosi musulmani che spingono affinché il divieto venga abrogato. Il parlamento del Gambia ha iniziato lunedì l'esame del disegno di legge, sul quale è chiamato ad esprimersi. (Res)