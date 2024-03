Ppe: Cesa, Udc fa parte di grande famiglia, uniti per rendere Europa più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Udc, con orgoglio, fa parte della grande famiglia del Ppe. Siamo a Bucharest per evidenziare che solo se rafforzeremo il Ppe in Europa, sotto la guida della presidente Ursula von der Leyen, riusciremo a fare il bene dell’Unione e a promuovere il patrimonio di valori democratici cristiani (libertà, solidarietà, centralità della persona) che fa parte della nostra storia", scrive il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa, sui suoi social postato da Bucharest, nel corso del congresso del Ppe. "Siamo innamorati dell’Europa. Questo congresso Ppe ha un significato speciale. Oggi c’è bisogno di un’Europa più forte, uniti come Ppe possiamo fare la differenza", aggiunge.(Rin)