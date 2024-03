Lazio: assessore Bilancio, aumento 80 milioni fondo dotazione è indicazione ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento di 80 milioni di euro della quota del fondo di dotazione per il 2024 "è un'indicazione che viene dal Mef e non dalla Corte dei conti che si è limitata a prenderne atto. È nostra intenzione valutare attentamente questo ulteriore suggerimento con la volontà di mettere in campo tutte le azioni necessarie per trovare le risorse necessarie a dare seguito a suddetta indicazione senza gravare ulteriormente sulle imprese e sui cittadini della Regione Lazio". Lo precisa in una nota l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.(Com)